



تحرير الجزيرة ( فك شفرة المليشيا!!)..

قناعتي ووفق مؤشرات كثيرة أن (فك شفرة المليشيا) فى تحرير الجزيرة وتنظيفها من دنسهم..

والأمر ببساطة أن مليشيا الدعم السريع وداعميها ركزوا على إسقاط الفرقة السادسة مشاة الفاشر ، ولضمان بسط سيطرتهم على كامل الاقليم وليس ذلك بل تحييد قوات الكفاح المسلح وخروجهم من المشهد واضعاف مساهمة اطراف مناطقية أخري مثل موسى هلال وحفز مزيد من المستنفرين للمشاركة فى مسرح العمليات..

وفى هذا الوقت فإن المليشيا ناورت ببعض قياداتها من الصف الثاني فى ولاية الجزيرة بالتركيز على أبناء المنطقة من جنوب الولاية (عصابة البيشي) وشرق الجزيرة (عصابة كيكل) وبعض معاونيهم ، اما قجة وجلحة فإنهم يقودون خليط من أبناء بعض قبائل جنوب دارفور والمستنفرين من الخرطوم وبعض مناطق وسط الجزيرة.. ورغم كثافة عددهم فانهم يفتقرون للخبرة القتالية.. بينما كل قيادات المليشيا انتقلت إلى شمال دارفور للسيطرة على الفاشر ، مع تعزيز وجودهم حول مدينة الأبيض ، وتمددهم على قرية فورى والاربت شرق خور طقت أمس يشير إلى محاولتهم فرض حصار على الأبيض..

كل هذا التخطيط المليشي بينما قوة ضخمة من الجيش تحاصر ولاية الجزيرة واخرى حول المصفاة بينما افتقدت المليشيا أى قدرة على المناورة فى أمدرمان..

كسر الحلقة يبدا من تحرير الجزيرة لتأمين ظهر القوات المسلحة للانفتاح نحو الأبيض وقبل ذلك الفاشر..

ستكون مهمة خلايا المليشيا تأخير هذا التحرك بعد أن اصبحت فرص قوات المليشيا المصفاة ضعيفة فى تحقيق إختراق شمالا..

لقد تحول اهتمام المليشيا وداعميها إلى دارفور منذ بداية انطلاق المقاومة الشعبية والتماسك الوطنى ، مع اضعف فرصهم فى أى تقدم آخر واحتفظوا بنقاط عسكرية للإلهاء لا أكثر..

تسريع وتيرة العمليات فى الجزيرة سيؤت أكله فى كل مسارح العمليات وهو أمر دقيق وتضحياته كبيرة ، ومع الإلتفاف الشعبي والارادة الوطنية فإن المسار أكثر وضوحا الآن..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على

1 مايو 2024م