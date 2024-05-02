



لو نانسي عجاج كان سألت نفسها بكل بساطة ( هل السودان الآن بقلب الإمارات ؟ ) وجاوبت بكل صٍدق وأمانه كان رفضت العرض ( كاملاً ) وإختارت إنها تكون برنسيسه وقت البرنسه الجًد جًد !! لكن للأسف نانسي صدمتها الدراهم ونٍست دارها …

نحن قلنا شنو ؟

تاني مافي طلس … مافي لٍعب … مافي كبير على البلد دي … مافي عظمه لأي زول ..

نحن قلنا شنو ؟

سودان مابعد الحرب بيختلف تمامآ عن السودان ماقبلها… تاني مافي مشاعر مُرهفه تجاه أي زول خذل الشعب السوداني وقت الحوجه ليهو …

نحن قلنا شنو؟

زولنا ياهو الناصر جيشنا وناصر شعبنا وواقف معاه ضد العدوان الباغي الغازي المُعتدي

المعتدي علينا منو ؟ الدعم السريع وقحط ؟ الداعمهم منو ؟ الإمارات

هل ممكن السودان يكون بقلب الإمارات؟ لا وألف لا …

يبقى نانسي مالا ؟

نانسي كلبه ميته …. تتبلا … تاخد بأقدم جزمة جريح فيك ياجيش !!

نانسي عجاج ..

الإنتقاد الحاد الإتعرضت ليهو نانسي بيوريك إنو الشعب السوداني ده شعب واعي ومعلم وفاهم … وعارف يعني شنو فنانه زي نانسي تمشي تغني بإسم السودانين في مهرجان إسمو السودان بقلب الإمارات في نفس الوقت الإمارات بتدعم مليشيات عابره للحدود عشان تجي (أرضنا ) تقتل وتغتصب وتنهب وتسرق وتحرق ممتلكات السودان والسودانيين …

الإنتقاد ما موجه لشخص نانسي بقدر ما إنو تعبير عن إستياء وإستنكار للفكره ككل ومن حق كل الناس تعبٍر عن رأيها بالطريقه الشايفاها طالما أنوا الموضوع فيهو إسم السودان .. حتى نانسي كان مفترض يكون عندها رأي في العنوان لأنو هي مابتمثل السودان كلوا عشان تغني بإسموا في بلد بتساعد في تدمير بلدنا وهي جزء من المحنه الفيها نحن الآن …

مفترض نانسي تعرف حاجه واحده إنها مستحيل تكون صاح والملائين الإنتقدوها ديل يكونوا غلط فهي محتاجه تعمل وقفه مع نفسها وتشوف هل السودان في قلب الإمارات الآن ولا لا وقتها حتقدر تقرر وتحدد مكانها الحتقيف فيهو …

الآن

في أخبار بتقول إنو الحفل أو المهرجان إتأجل لأسباب خاصه بأسرة آلمكتوم… يعني نانسي عجاج ماحتغني يعني الحفل ( قده )

أخيرا

نقدر نقول نانسي عجاج كان غنت أو ما غنت فهي خسرت خسرت وفقدت قاعده شعبية كبيره ولو لحظياً حتى الانصرافي الانصرافي الانصرافي الكان بيحترم زوق نانسي بقى مجبور يختار الوقوف مع السودان ويخلي نانسي!!

تبيان توفيق