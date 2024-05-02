لا دعامة ولا قحاتة ولا كيزان الذي كان -!





ثلاث جهات تتعامل مع الحرب الجارية وفق افتراضات خاطئة وتقوم بالتأثير وفق هذا التعامل وهذه الافتراضات في مجريات الحرب والصحيح أنه لا عودة للدعم السريع بأي شكل من الأشكال بنهاية الحرب ولا عودة للقحاتة بأي إسم من الأسماء والصحيح أيضا أنه لا عودة للنظام السابق بأي لافتة من اللافتات -!!

اللاءات أعلاه ضرورة لبناء السودان القادم وخير للسودانيين بعد الحرب الجارية التفكير والعمل للمستقبل الذي لا يتضمن العودة للوراء

اللاءات أعلاه لا تعني إقصاء أو استثناء سودانيين من سودان المستقبل ولكن لا بناء لذلك السودان على قواعد كيانات قديمة

ان الفرصة قائمة أمام السودانيين في الدعم السريع لوقف الحرب و الإتجاه للمفاوضات والالتزام بإستحقاقاتها فالدعم السريع ككيان ومعنى انتهى وان بقي يحارب لمائة عام

أما القحاتة -تقدم-فعليهم العودة للداخل والعودة الى تنظيماتهم السياسية والمساعدة والاستعداد للمرحلة القادمة من الإنتخابات لأن الانتخابات فقط هي ما تمنح القوى السياسية شرعية الحكم والمشاركة فيه!

السادة النظام السابق -نعم فشلت قحت ولم ينجح قادة العسكر في الإمساك بالفترة الانتقالية ولكن أخطاء ثلاثين عام و خطاياها تقف وراء كل ذلك ومعالجة تلك الأخطاء والخطايا تحتاج مراجعة اكبر من الهمس الدائر خلف الكواليس المغلقة

بقلم بكرى المدنى