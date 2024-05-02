سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس، الموافق 2 مايو 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

359.19 جنيه للشراء.

361.90 جنيه للبيع.

النقد

359.19 جنيه للشراء.

361.90 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)