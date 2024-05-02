لماذا تصدر “براؤون يا رسول الله” أنشودة البراء بن مالك الترند السوداني؟ شاهد الفيديو





دون سابق إنذار وجد السودانيون أنفسهم تحت أسماع الأنشودة ” براؤون يا رسول الله” التي أطلقها لواء البراء بن مالك ضمن منظومته الإعلامية للتعريف باللواء والكتيبة سابقاً، ونشر ثقافة العمل لأجل الوطن استجابة لأوامر الله عز وجل.

وتصدرت الأنشودة الترند في عدة دول بعد أن قام بترديدها السودانيون، وشاركهم في ذلك مجموعة من الجنسيات وهم يظهرون سعادتهم باللحن الجميل.

وانتقلت “براؤون يا رسول الله” إلى حفلات تخريج طلاب الجامعات السودانية، وإلى الأعراس والمناسبات، بعد أن أصبحت مطلب شعبي.

ووجد قائد لواء البراء بن مالك، الشاب “المصباح أبوزيد طلحة” استقبالاً كبيراً في عدد من الولايات، ورحب السكان بأفراد اللواء الذين تركوا متاع الدنيا، واختاروا بذل ارواحهم لأجل أن يبقى السودان.

وكلمات “براؤون يا رسول الله” بسيطة وذات لحن خفيف، وجدت مدخلها السريع لقلوب السودانيين المتشوقين لكل ما يربطهم بالوطن، ويمنحهم الأمل في العودة إلى سودان آمن بعد الحرب.

ويشارك لواء البراء بن مالك في الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

جانب من كلمات أنشودة: “براؤون يا رسول الله”:

براؤون يا رسول الله .. نبذل الأرواح في سبيل الله

بالمسيرات والمجنزرات والمدرعات .. والمدفع أب نترات نسحق الخونة ويمشو لي الله.

نعبد الرحمن .. نحمي للأوطان .. همنا السودان

حربنا شعواء .. كم حملنا لواء .. سحقنا للأعداء .. في كتيبة أو في لواء .. اسمنا البراء كل شيء لله.

كلنا المصباح .. نغير في الإصباح .. خيلنا جماح .. سيلنا كساح .. نحرس أوطانا ونرضي لي الله.

شاهد مقاطع الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”