



ما هي النية الواجبة في حق من يقاتل المتمردين في السودان؟

عليه أن ينوي أولاً الاستجابة لأمر الله تعالى حين قال {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} وقال {فقاتلوا التي تبغي} وعليه ثانياً أن ينوي الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتال من جاء يريدك على نفسك أو عرضك أو مالك، وعليه ثالثاً أن ينوي بذلك القتال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليه رابعاً أن ينوي حماية حرمات المسلمين وأعراضهم، وعليه خامساً أن يطلب إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة.

الشيخ عبدالحي يوسف