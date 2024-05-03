داليا البحيري تنضم لأبطال «بدون مقابل»





بعد غياب دام ثلاث سنوات عن الساحة الفنية، تعود الفنانة داليا البحيري إلى عالم الدراما من خلال توقيعها على بطولة مسلسل “بدون مقابل”، الذي يجسد فيه الفنان هاني رمزي دور البطولة. كان من المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان الماضي، لكن الشركة المنتجة قررت تأجيله.

وأكدت داليا، وفقًا لمجلة “لها”، أن فريق العمل قد استأنف التصوير في الأيام الأخيرة، وستنضم إليهم قريبًا. وحتى الآن، ليس هناك معرفة بموعد عرض المسلسل سواء في رمضان المقبل أو في موسم الشتاء. وأعربت عن سعادتها بالدور الذي تقوم به في المسلسل وبالتعاون مع هاني رمزي، حيث وصفته بأنه أخ في الوسط الفني بالنسبة لها، لا مجرد زميل.

ويمثل “بدون مقابل” عودة للتعاون بين داليا البحيري وهاني رمزي بعد مرور 22 عامًا على آخر عمل فني قدماه معًا، وهو فيلم “محامي خلع” الذي عرض في عام 2002.

ويشارك في بطولة المسلسل: وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، آيتن عامر، منة فضالي، محمد أبو داود، حنان يوسف، هبة عبدالعزيز، وشادي هاني رمزي، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

الأنباء الكويتية