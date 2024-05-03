ظاهرة «المساكن المهجورة» تتفاقم في اليابان





تشير الأرقام التي نشرتها حكومة اليابان إلى ارتفاع عدد المنازل المهجورة في البلاد إلى ما يقرب من أربعة ملايين خلال العقود العشرين الماضية، مما يعكس التحديات السكانية التي تواجهها اليابان، وتتجلى بشكل خاص في المناطق الريفية.

فقد بلغ عدد المنازل الشاغرة نحو 3.85 مليون في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 80% عن عام 2003، وفقًا لدراسة حكومية. وأظهرت الدراسة، التي تُجرى كل خمس سنوات، زيادة بنحو 360 ألف منزل مهجور مقارنة بالعام 2018.

تعاني اليابان من ثاني أعلى متوسط عمر للسكان في العالم (بعد موناكو)، وتشهد انخفاضًا مستمرًا في معدلات الولادة. وتواجه المناطق الريفية في اليابان بشكل خاص تحدي المنازل الفارغة.

ويملك الكثير من هذه المنازل سكان المدن الكبيرة، الذين ورثوها ولكنهم غير قادرين أو غير مهتمين بصيانتها.

زادت السلطات اليابانية دعواتها لأصحاب الممتلكات لهدم المباني أو بيعها أو إعادة استخدامها، ووسعت قائمة المباني التي تخضع لتلك التحذيرات الرسمية.

وبلغت الولادات في اليابان أدنى مستوى لها في عام 2023، وتجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بنحو الضعف، بحسب بيانات صادرة في فبراير.

الأنباء الكويتية