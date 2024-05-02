«زين»: احتضان طاقات الشباب وتعزيز مهاراتهم الإبداعية





أعلنت شركة “زين” عن مشاركتها في حفل تكريم الفائزين في برنامج “SpeakUp Kuwait” التدريبي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب، وذلك خلال الحفل النهائي الذي أقيم في مركز اليرموك الثقافي. يأتي هذا ضمن دعم الشركة المستمر للبرنامج للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب.

شهد الحفل حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، بالإضافة إلى مدير الهيئة العامة للشباب بالتكليف ورئيس تنفيذي العلاقات والشؤون المؤسسية ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في “زين” الكويت، ومؤسسة برنامج “SpeakUp Kuwait”.

تواجدت شركة “زين” في لجنة التحكيم التي قامت بتقييم واختيار الفائزين بناءً على معايير محددة، وذلك في إطار دعمها المتواصل للبرنامج منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات، وذلك بناءً على رؤيتها في تمكين الشباب الكويتي وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

خلال الموسم الثالث للبرنامج الذي بدأ في نهاية العام الماضي، استضاف مركز زين للابتكار “ZINC” جميع الجلسات التدريبية، والتي استهدفت الطلاب والطالبات الجامعيين وحديثي التخرج، مما فتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم وتوجيه رسائلهم بشكل فعّال.

تسعى المبادرة إلى تطوير مجموعة متنوعة من المهارات الاجتماعية التي تسهم في نجاح المشاركين في حياتهم المهنية، مثل مهارات الإلقاء والذكاء العاطفي والقيادة والتواصل.

واستضاف نخبة من المرشدين والمدربين والإعلاميين والمؤثرين من أصحاب الخبرة والكفاءات لتقديم الجلسات التدريبية. وحقق البرنامج نجاحات مميزة في مواسمه السابقة، واستقطب العديد من الأسماء التي شاركت خبراتها وتجاربها مع الشباب المشاركين، وكانت سببا في إلهامهم للعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.

الأنباء الكويتية