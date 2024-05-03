العجيمي: سأعود للمسرح في أكتوبر المقبل





يستعد الفنان محمد العجيمي لتنفيذ مجموعة من المشاريع الفنية في المرحلة المقبلة، حيث يُفكر في العودة للمسرح إلى جانب مشاركته في أعمال تلفزيونية تم التحضير لها حالياً للتصوير والعرض في الفترة القادمة.

وأعلن العجيمي أنه يُعد لتنفيذ مسلسل تلفزيوني جديد لم يتم تحديد اسمه بعد، حيث يتم التفاوض مع الفنانين وباقي طاقم العمل للبدء في عمليات التصوير في الأيام القادمة. وأبدى تفاؤله بنجاح هذا المشروع، شريطة أن يتم تنفيذه بشكل سليم وفق نص جيد.

وبالنسبة لعودته للمسرح، أوضح العجيمي أنه قد يعود في شهر أكتوبر المقبل من خلال عمل مسرحي جديد، حيث يتم التحضير له حالياً والتواصل مع نجوم المسرح الكويتي والخليجي لإنجاحه. ومن المقرر أن يكون العمل مشتركاً بينه وبين الفنان سعيد الملا.

وبخصوص آخر أعماله الفنية، مثل مسلسل “الفرج بعد الشدة”، أكد العجيمي أنه حصد العديد من الردود الإيجابية، نظراً لتناوله لحقبة زمنية هامة مثل سنة “الهيلق”.

. يعني سنة المجاعة وشلون عاشوا الناس في ذلك الزمن، ونص العمل كتب بطريقة توثيقية رائعة من الكاتب مشاري العميري وتم إنتاجه بشكل المطلوب وبتكلفة مستحقة وهذا ما ساهم بنجاح المسلسل اما ما اثير عن بعض الجمل او نطق بعض الكلمات والنقد الذي وجه للمسلسل فهناك أشخاص انتقدوا وهم لا يملكون معلومة كافية عن تلك الفكرة وكيفية تحدث الناس فيها، وانا شخصيا ما ألومهم واطلب منهم انهم يتابعون ويقرون قبل لا ينتقدون بشكل خاطئ».

الأنباء الكويتية