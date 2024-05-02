



ناقوس خطر: بالواقع المرير وليس بالأحلام والطموحات، ثبت تماما، أي ثورة، أي تغيير عسكري أجنبي أو محلي في العالم العربي أفضى إلى (إجتثاث) أو (استئصال) النظام السابق بغرض إحلال بديل جديد أو تصنيع خيارات ثالثة غير موجودة .. إنزلق في خطوات إنهيار مؤسفة جدا.

بالمقابل أي تغيير إنقلب بعد الفشل بسرعة إلى إعادة انتاج السابق نجح في استعادة الاستقرار.

نعم صحيح، بالمنطق والمثاليات، الأفضل هو التجديد و(الخيار الثالث العبقري) وانتقاء عناصر نجاح “محدودة” من القديم و البحث عن جديد والتوافق مع الخارج …. و لكن:

1- التراخي الزمني و”البرجوازية الفكرية” في تشكيل الخيار الثالث مع وجود مخطط خارجي خبيث لكنه أسرع وأفضل تمويلا، يفضي إلى انتصار الشر، وسنن الله لا تمنع انتصار الشر لحقبة من الزمن.

2- أنصاف الحلول والمداولات والمساومات تفتح المجال لأنصاف الرجال والمرتشين الذين يعملون مع الخارج لارباك حسابات الداخل والتسويف واطلاع العدو على ثغرات وعيوب العودة للقديم، أو حتى ترقيعه.

بالمناسبة .. حتى لو رغبت في خيار ثالث، بسبب الضغوط الخارجية ابدأ بالقديم علنا وصراحة، وبرر ذلك بمعادلات الاستقرار والجرائم التي ارتكبت من الخارج ضد الوطن، ثم فاوض وساوم، لتصل الى النقطة الوسطى، ولكن اذا بدأت من المنتصف وسلمت عدوك كروتك كلها، ستخسر تماما.

مكي المغربي