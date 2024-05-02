شوبير يكشف كواليس جديدة حول أزمة محمد صلاح وحسام حسن





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الأزمة التي نشبت بين جهاز المنتخب الوطني ومدربه حسام حسن، واللاعب محمد صلاح.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن الأزمة لم تحل بعد، ولا يوجد تواصل بين الأطراف، على الرغم من جهود وزير الرياضة.

وفي سياق متصل، قرر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وضحاياه عن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة للعب في صفوف الهلال السعودي، في ظل التقارير التي ترددت حول اهتمام اتحاد جدة بضمه.

وتفاقمت الأمور بالنسبة لصلاح بعد دخوله في خلاف مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة ليفربول ضد ويست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن محمد صلاح قرر عدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيظل مع ليفربول أو الرحيل إلى فريق أوروبي فى الصيف.

صدى البلد