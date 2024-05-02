جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند





عصام الحضري، الحارس السابق لمنتخب مصر لكرة القدم ومدرب حراس مرمى منتخب سوريا، يثير الجدل بانتظام من خلال تصريحاته التي يصدرها بشكل متكرر، مما يجذب الانتباه ويجعله يحتل الأضواء، كما حدث خلال زيارته لإذاعة مارينا الكويتية.

في تصريحاته، أكد عصام الحضري، الذي كان يشغل منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر سابقًا، أن القيم والمبادئ داخل نادي الأهلي تغيرت بشكل كبير بعد انضمام إمام عاشور إلى الفريق، على الرغم من سوابقه السلبية مع النادي.

وأشار الحضري إلى أنه لا يجوز تغيير المبادئ والقيم التي كانت تتحكم في النادي، ولا يمكن قبول انضمام لاعبين قاموا بسوء السلوك تجاه النادي وجماهيره ورئيسه السابق، مثلما حدث مع إمام عاشور ومحمود عبد الرازق “كهربا”، معتبرًا أن النادي ينبغي أن يحترم نفسه ويحافظ على مبادئه.

وخلال حديثه، كشف الحضري عن الأزمات التي واجهها مع إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا عدم تلقيه حقوقه رغم جهوده وتفانيه في الفترات التي كان يجدد فيها عقده، كما أكد على وجود عروض احترافية له لكنه لم يحصل على دعمه المستحق.

وتابع الحضري: “حسن حمدي كان يسمع كلام مانويل جوزيه والأخير كان يحكم الأهلي في ذلك الوقت، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ الأهلي أن يحكم مدرب رئيس النادي، المدير الفني يحكم فريق الكرة”.

واستكمل: “خلال فترة جوزيه كان لا يستطيع أحد أن يسير حول الملعب، لم يستطع أحد أن يتكلم إلا مانويل جوزيه، كان يقول ليس هناك نجم إلا الفريق، ولكنه كان يريد أن يكون هو النجم”.

أكد الحضري أن علاقته بمحمود الخطيب والراحل العامري فاروق وخالد مرتجى وطارق قنديل والجميع جيدة، بجانب الجهاز الفني.

وقال: “حدثت الثورة على الأعراف والتقاليد في الأهلي منذ ظهور الأولتراس واللجان، الأولتراس كان من العوامل الأساسية التي يمكن من خلالها توجيه الرسائل، وبدأوا في ترديد نغمات غضب بشأن رحيلي، وأعترف أن هذا حقهم”.

صدى البلد