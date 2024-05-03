هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال مباشرة أم يجب الوضوء؟





قدم الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، توضيحاً بشأن تعميم غسل الجسد بالماء مع نية التطهر، مؤكداً أنه يصح كغسل لرفع الجنابة حتى إذا لم يتم احترام الترتيب في غسل الأعضاء.

وأوضح ممدوح، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء على “يوتيوب”، رداً على سؤال حول مدى جواز تعميم غسل الجسد في الاغتسال من الجنابة دون القيام بالوضوء: “نعم، يُجزئ ذلك ولا يتطلب إجراء وضوء جديد قبل الصلاة”.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الوضوء قبل الاغتسال ليس فرضاً بل سنة، وهذا يعني أن إجراء الوضوء قبل الغسل يحمل أجراً، ولكن عدم إجرائه لا يُبطل صحة الغسل، فإذا نوى الفرد رفع الحدث الأكبر والأصغر أو الاستعداد للصلاة، فإن غسل الجسد يكفيه بدلاً من الوضوء.

صدى البلد