سعيد شيمي عن سوسن بدر: أجمل وجه مصري





سعد المصور السينمائي سعيد شيمي بتكريمه في مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى، والتي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي في المركز الثقافي الروسي. خلال كلمته التي قدمتها له الفنانة سوسن بدر أثناء تسليمه الجائزة، أعرب “الشيمي” عن سعادته بهذا التكريم، مشيرًا إلى الفترة التي قضاها في المعهد مع المخرج عاطف الطيب، الذي يحمل اسمه هذه الدورة.

وعبر سعيد شيمي عن إعجابه بالفنانة سوسن بدر، مشيرًا إلى أنها كانت أجمل وجه صورته في حياته، وأنه قام بتصويرها في فيلم “سلام يا صاحبي”.

حظيت النجوم وصناع السينما الذين أثروا الحياة الفنية بأفلامهم بتكريم من المهرجان، حيث تم تقدير مساهماتهم المهمة في السينما المصرية والعربية. وقد شمل التكريم مختلف جوانب صناعة الفيلم، بدءًا من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج، ودوره المهم في تطوير صناعة السينما.

المكرمون هم الإعلامية “سلمى الشماع”، والمصور السينمائى “سعيد شيمى”، والمخرج “عمر عبد العزيز”، والمخرج “هانى لاشين”، والكاتب “ناصر عبد الرحمن”، والشاعر “إبراهيم عبد الفتاح”، والأب “بطرس دانيال”، والمخرج الفلسطينى “فايق جرادة”، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف”.

ويُعَد المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

صدى البلد