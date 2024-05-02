خبير استراتيجى جماعات متشددة فى افريقيا تساند المليشيا





قال رئيس قسم الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة امدرمان الإسلامية والخبير الإستراتجي بروفيسور أحمد صباح الخير ان الجماعات المتشددة في قارة افريقيا أسهمت بشكل مباشر في مساندة الدعم السريع في الحرب الدائر رحاها في السودان. وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان (الجماعات المتشددة في افريقيا واثرها على السودان) اليوم بقاعة معهد التدريب بالجمارك ببورتسودان بحضور مدير مركز التدريب والمدير التنفيذي لوزارة الداخلية بالإنابة العقيد نميري عبد الله عبد الرحمن اشار الى أن هنالك العديد من الدول الافريقية لديها أطماع في السودان يرتبط بعضها بجوانب إقتصادية على رأسها الذهب منوها لإعتماد 12 دولة في معيشتها على خيرات السودان عبر التهريب الذي كان بمثابة القشة القاصمة لظهر البلاد بسبب إتساع رقعة الحدود. وأبان ان الحركات التي ساندت الدعم السريع والتي تشكل مصدر قلق في العديد من الدول يسير بعضها الإعتقادهم العقدي الذي يصل لوصف قائد الدعم السريع بالمهدي المنتظر والسعي لوضعه أعلى رأس هرم الخلافة الإسلامية في وقت تعمل فيه حركات اخرى بهدف الأرتزاق وتدين بالولاء لمن يدفع أغلى الأثمان. وقال صباح الخير ان أجهزة المخابرات الدولية كان لها القدح المعلى في إنتشار رقعة الحركات المتشددة بهدف تحجيم نمو الدول الافريقية وتشويه صورة الدين.

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