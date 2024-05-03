غالبية الألمان مستعدون لشراء أغذية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بسعر مخفض





أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن 70% من المستهلكين مستعدون لشراء الأطعمة التي تقترب من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة. هذا الاستطلاع، الذي أُجريته شركة التدقيق والمحاسبات “برايس ووترهاوس كوبرز”، أظهر أن المستهلكين في ألمانيا يظهرون مزيدًا من الاستعداد لهذا النوع من الشراء مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 60%.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس، أن هذا الاتجاه يظل أقل بقليل من المتوسط العالمي في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغت النسبة 55% فقط.

وفي هذا السياق، أشار إيمانويل تشيبيساكوندا، الخبير في مجال الاستدامة في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، إلى أن الاستدامة أصبحت معيارًا هامًا لعمليات الشراء، لكنها تصطدم مع تزايد تكاليف المعيشة بسبب التضخم. وأضاف أن تخفيض أسعار الأطعمة التي تقترب من انتهاء صلاحيتها يمكن أن يساهم في مواجهة مخاوف المستهلكين من التضخم ويساعد في الحد من هدر الغذاء في نفس الوقت.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد أهدر كل شخص في جميع أنحاء العالم ما يعادل 79 كيلوجراما من الطعام في المتوسط عام 2022. وقد أوصى مجلس المواطنين المعني بالتغذية، الذي شكله البرلمان الألماني مؤخرا، بإلزام المتاجر الغذائية التي تبلغ مساحة مبيعاتها 400 متر مربع أو أكثر بتمرير المنتجات الصالحة للأكل التي قد ينتهي بها المطاف إلى حاويات القمامة إلى منظمات مثل بنوك الطعام، وإلا فسوف تواجه غرامات.

بوابة الأهرام