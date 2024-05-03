«تخصص في خطف الموبيلات».. التحقيق مع عاطل وراء سرقة المواطنين





أمرت النيابة في دار السلام بفتح تحقيق مع شاب عاطل يُشتبه في سرقة هواتف محمولة من المواطنين في المنطقة. وطالبت النيابة بضرورة سرعة التحريات لكشف حقيقة الواقعة وتحديد نشاط المتهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على شاب عاطل، له سجل جنائي، في دائرة قسم شرطة دار السلام، بتهمة سرقة هاتف محمول من شخص ما، وتم العثور بحوزته على الهاتف المسروق.

وبعد التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب ست حالات سرقة أخرى، وتمكنت الشرطة بتوجيهاته من استرداد جميع المسروقات من ثلاثة أشخاص آخرين مقيمين بنفس منطقة القسم، وهم من العملاء الذين اشتروا المسروقات منه.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات في القضية.

بوابة الأهرام