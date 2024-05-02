أهلي جدة يصالح جماهيره بسحق ضمك





أهلي جدة سيطر بشكل كامل على مباراته أمام ضمك، حيث فاز بنتيجة ساحقة (4-1) في اللقاء الذي جرى مساء الخميس على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل لأهلي جدة أهدافه كل من زياد الجهني في الدقيقة السابعة، وفراس البريكان في الدقيقة العاشرة، ومن ثم رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة عشرة، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والعشرين. أما هدف ضمك الوحيد فجاء عن طريق لاعبه دوماجوج أنتوليتش في الدقيقة الثانية والستين.

وصالح الأهلي جماهيره بعدما سقط أمام الرياض بالجولة الماضية (1-2)، ليعزز موقعه في المركز الثالث ب55 نقطة، فيما جاء ضمك بالمركز التاسع ب38 نقطة.

كووورة