شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية تخطف قلوب جمهور مواقع التواصل بالسودان بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها مع إبنها على أنغام أغنية وردي (عمر الزهور عمر الغرام)





خطفت حسناء أثيوبية قلوب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الحسناء الأثويبية صاحبة الجمال الفائق ظهرت وهي تستعرض جمالها مع إبنها.

https://www.facebook.com/reel/772272738388866

وزاد اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو بعد ظهور أغنية الفنان السوداني الكبير الراحل محمد وردي (عمر الزهور عمر الغرام) والتي كان يرددها مطرب أثيوبي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين