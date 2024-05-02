شاهد بالصورة والفيديو.. ناشط مصري معروف يقتحم حفل “زنق” للفنانة ريان الساتة بالقاهرة ويقدم فواصل من الرقص معها والمطربة تغي له وتردد أسمه خلال الحفل





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حرص ناشط مصري معروف على حضور حفل للفنانة السودانية ريان الساتة, بإحدى “الكافيهات” بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/990362775963498

الناشط عمر المصري, الذي اشتهر على مواقع التواصل بحبه وعشقه للفن السوداني من خلال حضوره لعدد من الحفلات السودانية تفاعل مع أغنيات موسيقى “الزنق” الشهيرة في السودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد وثق الناشط المصري, للحظات مشاركته الرقص مع المطربة السودانية ريان الساتة, التي عبرت عن سعادتها بحضوره الحفل وتغنت بإسمه خلال تقديمها وصلتها الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين