شاهد بالفيديو.. في مشهد خطف القلوب.. سيارة المواصلات الشهيرة في أم درمان (مريم الشجاعة) تباشر عملها وسط زفة كبيرة واحتفالات من المواطنين





وثق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لعودة الحياة لطبيعتها بمدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم عبر مقطع فيديو حصد آلاف الاعجابات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عودة سيارة المواصلات الأشهر في مدينة أم درمان التاكسي التعاوني والذي يلقبه سكان أم درمان وأحياء الثورات بشكل خاص (مريم الشجاعة) لمباشرة عمله.

وظهرت سيارات التاكسي التعاوني وهي تعود للعمل في شوارع أم درمان وسط زفة كبيرة واحتفالات المواطنين الذين وثقوا المشهد.

ويلقب سكان أحياء الثورات العربة القديمة (مريم الشجاعة) والتي تعمل في خط الثورات والمحطة الأوسطى أم درمان بهذا الاسم نسبة لقوة تحملها واستمرارها في الخدمة لأكثر من 30 عاماً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين