شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)





نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية أمنية شهلي والتي تلقب نفسها باسم “منوية” صورة حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد واكبت “منوية” الهاشتاق المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان والذي يهدف لدعم وتفويض القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد بالسودان.

وكتبت شهلي على الصورة التي نالت اعجاب متابعيها: (أنا المواطنه / امنية محمد عمر((منوية شهلي)) وانابة عن ابنائي بكامل ارادتي ورغبتي الشديدة وثقتي في الله والجيش السوداني العظيم والوطن العزيز ( السودان ) وأجدد عهدي وولائي للقوات المسلحة الباسلة ورجالها الابطال وأفوضها وأقر بشرعيتها.. في إدارة شئوون البلاد وشرعية المجلس السياده وأسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة والسودان ومواطن ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة عاش السودان.. الله اكبر والعزة للسودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين