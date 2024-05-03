سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي بوفد مجموعة جياد الصناعية
التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الخميس بوفد مجموعة جياد الصناعية برئاسة المهندس عبدالله عبدالمعروف محمد المدير التنفيذي للمجموعة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف أشاد بجهود المجموعة والتي تعتبر من المؤسسات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال مبادراتها تجاه مؤسسات الدولة ، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين المجموعة ومكونات وزارةالداخلية لتحقيق كافة البرامج والأهداف.
من جانبه أشار المدير التنفيذي للمجموعة إلى اكتمال أعمال المنظومة بولايات(البحر الأحمر ، نهر النيل ،القضارف) بهدف دعم مؤسسات الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في حربها ضد المليشيا المتمردة ، مضيفاً أن التعاون مع وزارة الداخلية مستمر وممتد من خلال فروع المجموعة المنتشرة لتقديم الخدمات المتكاملة في شتي المجالات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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