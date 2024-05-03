مشاد ترحب باحاطة المبعوث الاميركى للسودان امام مجلس الشيوخ





أكدت منظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) أن إحاطة المبعوث الأمريكي للسودان أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حول الانتهاكات والفظائع التي يقوم بها مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين في مناطق دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، يتماشى مع تحذيراتها المتكررة من ممارسات وجرائم مليشيا آل دقلو الإرهابية ضد المدنيين في المدن السودانية التي تخضع لسيطرتها. وقد شملت هذه الممارسات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين، مما دفع ملايين المدنيين للفرار من منازلهم لحماية حياتهم، إضافة إلى عمليات النهب والتدمير التي نفذتها هذه المليشيا ضد البنية التحتية.

وأكدت “مشاد” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أهمية استمرار الجهود الدولية في مواجهة مليشيا آل دقلو وفضح جرائمها أمام العالم، ومحاكمة قادتها ومعاونيها، داعية إلى تحرك مؤسسات العدالة الدولية بشكل حازم لملاحقة قادة هذه المليشيات، الذين يستخدمون دولة الإمارات كمقر لإدارة حملاتهم الإنتقامية ضد الشعب السوداني. وأعادت التأكيد على دعوتها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات واضحة وصريحة ضد المليشيا الإرهابية، والتصديق على تصنيفها كمنظمة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

سونا