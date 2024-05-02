انجاز حققته السباحة السودانية فى البطولة الافريقية للكبار فى انغولا – صور





بعد فوز البطل السوداني ذياد سليم بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر ظهر، والتي تعد أول ميدالية ذهبية للسودان في تاريخ هذه البطولة الكبرى في أفريقيا، أعرب رئيس الاتحاد السوداني للألعاب المائية، طارق عبد السلام، عن فرحته بهذا الإنجاز التاريخي.

قال عبد السلام: “أولاً، الحمد لله من قبل ومن بعد. لقد كان تحقيق السلام الجمهوري في بطولة كبيرة مثل بطولة أفريقيا حلماً لم يتحقق منذ تأسيس اتحاد السباحة في ستينيات القرن الماضي. وأخيراً، تحقق هذا الحلم عن طريق البطل ذياد سليم. هذا الحلم الذي انتظرناه طويلاً أصبح حقيقة في بطولة أفريقيا الكبرى للسباحة في أنغولا. وما يميز هذا الإنجاز هو أنه تحقق في ظل ظروف صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة، يمر بها السودان. جاهد مجلس الإدارة ليجعل السودان حاضراً بين الدول، وليظهر للعالم أن لديهم أبناء لا يقلون عن غيرهم في العزم والتصميم”.

سونا