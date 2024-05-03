عقار: نحتاج لتسويق السودان بشكل مميز إعلامياً





أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على أهمية وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام، خلال لقائه الخميس في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، مع مبادرة “إعلاميو دعم الدولة” التي تقودها مجموعة من الصحفيين. أشار عقار إلى ضرورة مراجعة التراجع في المهنية والاهتمام بالمظهر بدلاً من المضمون، على الرغم من التطور التكنولوجي.

وأكد النائب الرئيس على أهمية تسويق صورة البلاد بشكل جيد وتفنيد الشائعات، موضحاً أن مليشيا الدعم السريع نجحت في نشر أخبار مضللة للعالم عبر وسائل الإعلام المزيفة.

كما أعلن عقار عن إقامة ورشة عمل لكافة العاملين في مجال الإعلام في الثاني والثالث عشر من هذا الشهر في بورسودان، تستهدف أكثر من 150 صحفياً من مختلف وسائط الإعلام، بالإضافة إلى الإعلام الرسمي وعدد من الإعلاميين السودانيين من مصر. وشدد على أهمية تقديم النقد البناء والحلول الموضوعية خلال مناقشة الأوراق، بهدف وضع خطاب إعلامي موحد ومميز يساهم في تصوير السودان بشكل صحيح.

سونا