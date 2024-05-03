القنصل العام بالانابة لتركيا يشيد بالدعم التركى للسودان





أشاد السيد خالد الخير دفع الله أبو عاقلة، الوزير المفوض والقنصل العام بالإنابة لجمهورية تركيا، بالدعم الحكومي والشعبي الذي قدمه الشعب التركي للسودان خلال فترة الحرب ضد مليشيا الدعم السريع. وأكد أن هذا الدعم تمثل في قوافل المنظمات الطوعية والإنسانية التي أرسلتها منظمة العون التركي والهلال الأحمر التركي.

وفي تصريح صحفي الخميس، قدم التهاني للقوات المسلحة السودانية على انتصاراتها المتواصلة في مختلف المحاور، وعبر عن ترحمه على أرواح شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية.

وخلال لقائه بمجلس الجالية السودانية الجديدة برئاسة الفريق أول يحيي محمد خير والمهندس نزار عطا المنان، أشاد بنشاطاتهم في دعم القوات المسلحة، خاصة خلال شهر رمضان الماضي وعيد الفطر المبارك، وتعهد بتقديم كل الدعم الضروري لتحقيق أهداف الجالية وتلبية احتياجات السودانيين.

سونا