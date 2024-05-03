باير ليفركوزن يسقط روما في عقر داره ويواصل سلسلة قياسية





واصل فريق باير ليفركوزن تحقيق النتائج الممتازة هذا الموسم دون هزيمة، حيث حقق فوزًا خارج ملعبه في الأوليمبيكو على نادي روما بنتيجة (2-0) في مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي الدوري الأوروبي الخميس.

وقد سجل هدفي الفوز لفريق ليفركوزن، الذي يحمل لقب الدوري الألماني ويتصدره بشكل مطلق، اللاعبان فلوريان فريتز في الدقيقة 28، وروبرت أندريش في الدقيقة 73.

وتأتي هذه المباراة كالفوز الـ47 على التوالي لفريق ليفركوزن تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، دون هزيمة (بواقع 39 انتصارًا و8 تعادلات).

كووورة