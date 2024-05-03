استئناف العمل بمستشفى مكة للعيون بامدرمان منتصف مايو





كشفت مؤسسة البصر الخير عن استئناف نشاطها في ولاية الخرطوم من خلال تقديم الأيام العلاجية المجانية وتجهيز مستشفى مكة بأم درمان لاستئناف العمل بداية من منتصف مايو الحالي، بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب الحرب المستمرة في البلاد. أشاد الدكتور محمد فيصل، مدير المؤسسات العلاجية الخاصة، بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة البصر العالمية في مكافحة العمى في السودان من خلال مخيماتها المجانية بمستشفيات مكة لطب العيون المنتشرة في مختلف ولايات السودان.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير التخطيط والمشروعات لمؤسسة البصر، الدكتور أمير يوسف أبو قرون، وبحضور الدكتور كرار مكي، المدير الطبي لمجمع مستشفى مكة بأم درمان، وحامد أبو بكر محمد، مدير الإعلام والناطق الرسمي لمؤسسة البصر. تمت خطوات لتنظيم الأيام العلاجية والعمليات المجانية استعدادًا لإعادة تشغيل مستشفى مكة بأم درمان. وأفاد الدكتور أبو قرون أن هناك ثلاث فرق تم تشكيلها لمتابعة برامج الأيام العلاجية وتجهيز مستشفى مكة بأم درمان لاستئناف العمل، وتجهيز الفريق الطبي والأجهزة والمعدات اللازمة لضمان نجاح العمل، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في منتصف شهر مايو الحالي.

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