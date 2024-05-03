رسمياً.. تشيلسي يرسل ليفربول لدوري الأبطال





أعلن تأهل فريق ليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بعد فوز تشيلسي على توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-0) في مباراة مؤجلة من الجولة 26. أكدت قناة “تي إن تي سبورتس” رسميًا تأهل ليفربول إلى البطولة الأوروبية.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات في هذا الموسم. يتنافس الفريق على لقب البريميرليج، لكن تعرض لضربة بتراجع نتائجه في المباريات الأخيرة، مما أبعده عن المنافسة بفارق 5 نقاط عن المتصدر، آرسنال.

بالنسبة لتوتنهام، يحتل المركز الخامس بفارق 15 نقطة عن ليفربول، مع تبقي أربع مباريات في الموسم، مما يجعل من الصعب عليه الوصول إلى المركز الثالث بنهاية الموسم.

بعد تأكيد تأهل ليفربول إلى دوري الأبطال بجانب آرسنال ومانشستر سيتي، تبقى بطاقة التأهل الأخيرة بين أستون فيلا وتوتنهام.

أستون فيلا يمتلك 67 نقطة في المركز الرابع، متقدمًا على توتنهام بفارق 7 نقاط، مع خوض الأخير مباراة أقل.

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