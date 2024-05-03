والي غرب كردفان يوجه باحكام التنسيق لانجاح برنامج الحج





وجه والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد امانة الحج والعمرة بالولاية بإحكام التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من اجل إنجاح برامج الحج في مواقيتها المحددة.

مشددًا على الالتزام بالمصفوفة الزمنية وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للحج والعمرة بالبلاد. وقد تم التطرق إلى سير إجراءات حج عام 1445 هـ خلال اتصال هاتفي بين الوالي وأمين الحج والعمرة بالولاية،

حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الأمانة لتحسين خدمة الحجاج. وأوضح الوالي أن ولايات كردفان الكبرى ستتنسق في العديد من برامج الحج لتوفير راحة للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم. من جانبه، أشار أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية إلى أنه قدم توجيهات للوالي حول عمليات التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم للراغبين في أداء فريضة الحج،

مع التأكيد على التحديات التي واجهت أعمال الحج في ظل الحرب الدائرة في البلاد وتأثيرها السلبي على الحياة بشكل عام. وطالب جميع الراغبين في أداء الحج بالتسريع في إكمال إجراءاتهم والتواصل مع أمانات الحج والعمرة بالمحليات، معلنًا أن يوم الاثنين القادم الموافق السابع والعشرين من شهر شوال الجاري 1445 هـ الموافق السادس من شهر مايو 2024 م هو الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

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