إعلان أديس غير المشروط بين تقدم والجنجويد





رغم تكرار إتهام الدعم السريع بممارسة التطهير العرقي ضد الشعب السوداني علي لسان الإدارة الأمريكية ومنظمات حقوقية ودولية واخيرا علي لسان المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، إلا أن تقدم ما زالت متناغمة مع الجنجويد في إعلان أديس أبابا. لم تضع تقدم أي ضغوط أو شروط لتوافقها الاديسي مع الدعم السريع. يبدو أن التطهير العرقي والعنف الجنسي واختطاف الفتيات لا يفسد للود قضية.

معتصم اقرع