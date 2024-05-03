الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل اثنين من سائقيه وإصابة ثلاثة من موظفيه في السودان





أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الخميس، عن مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان. وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الفريق كان في طريق العودة لتقييم الوضع الإنساني في المناطق المتضررة من العنف المسلح في المنطقة. منذ بداية الحرب، قامت المنظمة الإنسانية بتسهيل عمليات نقل وتبادل الأسرى بانتظام بين الجيش وقوات الدعم السريع. اندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وتسببت هذه الحرب في مقتل الآلاف ودفعت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة، إلى حافة المجاعة، ودمرت البنية التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

فرانس برس