تركيا تعلق جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل





أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الخميس أن أنقرة قامت بتعليق جميع عمليات الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إيقاف جميع المعاملات المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك جميع المنتجات.

وأكدت أن تركيا ستنفذ هذه الإجراءات بحزم وصرامة حتى يتسنى للمساعدات الإنسانية باتساع الوصول إلى قطاع غزة.

من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذه الخطوة، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، في تصريح عبر منصة إكس، أن هذه الخطوة تظهر النهج الديكتاتوري، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، وتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية.

وأشار كاتس إلى أنه قد أصدر توجيهات لوزارة الخارجية للبحث عن بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على التشجيع على الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من دول أخرى.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، وجه الرئيس التركي انتقادات شديدة اللهجة لاسرائيل واصفا إياها بانها “دولة إرهابية”.

وأمس الأربعاء، ٌأعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة “بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)”.

وأضاف “تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف”.

والشهر الماضي أعلنت تركيا أنها ستفرض قيودا تجارية على إسرائيل اعتبارا على خلفية حرب غزة، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإسمنت والصلب ومواد البناء المصنوعة من الحديد.

الحرة