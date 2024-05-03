



(والله ما نخليهم) : مد المشاعل للشهيد الآخر..

هذا الفتى محمد عبدالله موسى العالم ، احد أبناء قرية ود النورة (الجزيرة)، حياته القصيرة فى خلاوى القران الكريم والمسيد ، وحين هاجمت مليشيا الدعم السريع قريته سارع مع كثيرين واصابوه..

تم نقله للمستشفي للعلاج ، ولكن الجراح والألم لم تكسر عزيمة أو حتى ملامح وجهه وقوة شكيمته..

هذا وطن محروس برجاله وشبابه ، بكهوله وفى الطريق المشاعل للجيل الجديد ، هذه معركة لا تحتمل انصاف المواقف ، انها موكب الصادقين للزود عن الوطن..

الشهيد محمد تجسيد للبسالة ، وذاك الصفاء فى ابناء الجزيرة وتلك العزة ، لقد شربوها كابر عن كابر.. إنها ذات البقعة والقرية التى خرجت من قبل الشهيد النقيب عثمان عمر بابكر ، ايقونة الفداء ، تزف اليوم رمزا جديدا..

صعدت روح محمد وارتقت بإذن الله إلى مقام الشهادة.. وبقت رسالته (والله ما نخليهم)..

إلى أهله وذويه ومعارفه ، هذا الشبل فخر للوطن ، ذاد عن عرضه ووطنه ولم تلين له قناة ، فأبشروا بالنصر وبالعزة..

كلماته وثباته زاد للمسير وربط على القلوب وثبات على المواقف ، إنها لحظة من نبل وبطولة ولتكن لنا شعار (والله ما نخليهم)

د.ابراهيم الصديق على

2 مايو 2024م

#والله_مانخليهم