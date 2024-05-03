بايدن: رهاب الأجانب سبب المشاكل الاقتصادية للصين واليابان





أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى أن “رهاب الأجانب” من قبل دول مثل الصين واليابان والهند يقف عائقاً أمام تقدمها الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهجرة تعزز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

وفي إطار فعالية في واشنطن لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، والتي شملت مشاركة من أميركيين من أصول آسيوية وغيرها، أوضح قائلاً: “أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين”.

وأضاف بايدن: “لماذا تعاني الصين واليابان وروسيا والهند اقتصادياً؟ لأنهم يرهبون الأجانب، لأنهم لا يرغبون في استقبال المهاجرين. المهاجرون هم من يجعلوننا أقوياء”.

في الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي تباطؤاً في نمو اقتصاد تلك الدول خلال عام 2024، حيث يتراوح هذا التباطؤ من 0.9 بالمئة في اليابان إلى 6.8 بالمئة في الهند.

من ناحية أخرى، توقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.7 بالمئة، وهو معدل يتفوق قليلاً على النمو المسجل في العام الماضي الذي بلغ 2.5 بالمئة. ويعزو الكثيرون هذا الأداء الجيد لوجود المهاجرين الذين يساهمون في تعزيز قوة العمل في البلاد.

وأصبح القلق بشأن الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية بالنسبة لكثير من الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

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