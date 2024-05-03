مسؤول أميركي يحذر من إشراف الذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية





حث مسؤول أميركي كبير، الصين وروسيا على إصدار بيانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، مؤكداً أن البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية.

وأشار بول دين، مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الأميركية، في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إلى “التزام واضح وقوي” قدمته واشنطن بأن البشر يمتلكون السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيراً إلى إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا.

وأضاف دين: “سنرحب ببيان مماثل من الصين وروسيا الاتحادية… نعتقد أن هذا معيار مهم للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية”، مشيراً إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تأتي تصريحات دين في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تعزيز مناقشات منفصلة مع الصين حول سياسة الأسلحة النووية وتطور الذكاء الاصطناعي.

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