ماذا قال دكتور جبريل إبراهيم عن مشاركته في مؤتمر مجموعة بنك التنمية الإسلامي بالرياض؟

عُدنا للبلاد بعد زيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر السنوي لمجموعة بنك التنمية الإسلامي في دورته الخمسين.

على هامش المؤتمر، عقدنا عدة لقاءات جانبية مع عدد من وزراء المالية والاقتصاد و مدراء البنوك الإقليمية و الدولية وكانت الرسالة الرئيسة هي ضرورة وقوف الموسسات المالية مع السودان لدعم المشاريع الحيوية في مجال المياه والصحة والتعليم خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي نتج عنها تضاعف سكان بعض الولايات نتيجة للنزوح الكبير بفعل الحرب.

وجدنا تجاوبا كبيرا من المشاركين ورغبة في المساعدة وتفهما لظروف البلاد الاقتصادية التي عسّرت الالتزام بالمتأخرات في ميقاتها المضروب وكيفية الاتفاق على معالجات مناسبة.

اخاتمة اللقاءات كانت زيارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم الشكر لدعمهم المستمر للسودان في هذه الظروف الصعبة ووجدنا منهم تأكيدات بتوجيهات ملكية للوقوف مع السودان في هذا الظرف.

ضم وفد السودان كل من السديد برعي الصديق محافظ بنك السودان المركزي، و د. محمد بشار وكيل التخطيط بوزارة المالية.

رصد وتحرير – “النيلين”