ود الفكي مؤلفه الضجة (كيف تُصبح مفكر إقتصادي في رُبع ساعة) !!!
مساخر
> يومها سأل الأستاذ عثمان ميرغني وفي حوار تلفزيوني الوزير مدني عباس:- متى ستنتهي صفوف الخبز يا مدني؟ ساعتها( تزحزح ) مدني في مقعده كأنه ( ست ودع) مبتدئة تستعد للتأليف وقال :- ( في تلاتة أسابيع)
> في الضفة الأخرى كان محمد الفكي وفي ندوة كرتونية يشرح لزمرة الكادحين وفي إفادة حنجورية صلعاء:- إن صفوف الخبز مؤشر على الرخاء ….. وكانت دول الخليج وأوربا تستمع إلى ( ودنفاش ) هذا وتتحسر على عدم وجود الصفوف أمام المخابز في دبي والرياض ولندن وتغبط السودان على هذا العبقري(الإنشطاحي)
> المهم… لم تعالج قحط صفوف الخبز ولم تحافظ على صفوف السياسة ولم يُكمل ود الفكي مؤلفه الضجة ( كيف تُصبح مفكر إقتصادي في رُبع ساعة) !!!
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حسن اسماعيل
مسخرة
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