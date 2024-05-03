نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني





حقيقه نحن في نعمه كبيره خلاص .. نعمه وافره لدرجة إننا ما قاعدين نلاحظ ليها لو فكرنا بالبسيط حنلقى إنو في حاجات بتحصل بالصدفه وفيها خير كبير للمستقبل المستقبل البيختلف عن الماضي الماضي الساهمنا فيهو بطريقه أو بأخرى .. ومن الماضي ده إترسخت في أذهانا أسماء شخصيات وبقت بالنسبة لينا زي الشي المميز والمقدس الماممكن يتهبش أو يتعرض لإنتقاد أو يتكتب حولوا منشور توضيحي .. حآخد مثال للحاجة دي وهو مرتبط بالأحداث الحاليه .. مثلآ و ( للتأمل )

مجموعة من الشباب أعلنوا قيام مهرجان بدُبي تحت عنوان ( السودان بقلب الإمارات ) وإختاروا نانسي عجاج عشان تغني في الحفل ده .. ولظروف وفاة طحنون تم تأجيل الحفل .. هل الحاجه دي كويسه معانا ولا لا؟

بالتأكيد كويسه لأنو الظرف الأعلنوا فيها الحفل ده ظروف إستثنائية وعندها أسبابها .. ووقفت الشعب ضد نانسي برضوا مُسببه لأنوا ..

نانسي ما راعت للظرف البيمر بيها الشعب السوداني ولا سألت نفسها عن مساهمة الإمارات في تأجيج الحرب في بلدها نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها وتكفي نفسها ماهماها الشعب السوداني ولا قالت هل يجوز إني أغني في برنامج كل الهدف منو تحسين صورة الإمارات؟

الموقف ده يخلينا ننزع المحبه والإعجاب بشخصية نانسي عجاج الإعجاب والمحبه الأديناها ليها نحن ووسمناها بيها في ظروف كانت أحسن من ظروف الحرب دي في الوقت داك ما كنا بنعرف نانسي دي شنو ؟ ونحن شنو بالنسبه ليها كل الهامينا كان هو شعورنا بالإرتياح لشخصيتها وصوتها ومفرداتها ونفس الشعور ده الآن بيدنا إنو يتغير ولازم يتغير حسب الموقف الحالي .. وحالياً نانسي باعت بالرخيص باعت موقف الأغلبية تجاه دولة بتقتل فينا بالسلاح والمال وبتدعم تفكيك وتشتيت شعبنا وبتتعمد تتسلط علينا رغم عن أنفنا..

قدامنا طريق طويل .. نراجع فيه محبتنا لكل الشخصيات القديمه ونرفع البيستحق في المكانه البيستحقها وننزل كل شخص إختار يكون أناني ويبيع بلدوا مقابل المال .. حتى لو كانت نانسي عجاج أو أي شخص آخر

تبيان توفيق الماحي أكد