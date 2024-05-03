شاهد بالصورة والفيديو.. (فضحتونا مع المصريين).. رجل سوداني يتعرض لسخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل ركشة “توك توك” بمصر وهو يقلد نباح الكلاب





تعرض رجل سوداني لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل وهو راكب داخل ركشة “توك توك” بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

حيث قام الرجل وبطريقة غريبة بتقليد نباح الكلاب في محاولة منه لاستفزاز أحد مواطنيه الذي قام بتصويره عبر كاميرا هاتفه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر عدد كبير منهم من تصرف الرجل حيث جاءت معظم التعليقات تقول: (فضحتونا مع المصريين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين