شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تسخر من الشباب الذين يتعاطون “التمباك” وأصحاب “الكيف” يردون عليها بسخرية أقوى بقطع صورتها وهي تحاول تقليدهم في طريقة وضع “السفة”





نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع سخرت فيه من الشباب السودانيين الذين يتعاطون تبغ “التمباك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجمت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء الشباب الذين يظهرون بمظهر جميل وعطر فواح ورغم ذلك يضعون ما أسمته بــ(القش) على فمهم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الذين يتعاطون التبغ الشهير في السودان ردوا على الفتاة بسخرية أكبر وقاموا بقطع صورتها وهي تحاول تقليدهم في وضع “السفة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين