شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تحيي حفل غنائي ساهر بــ(البجامة) وتعرض نفسها لسخرية الجمهور: (النوعية دي ثقتهم في نفسهم عالية جداً.. ياربي يكونوا هم الصاح ونحنا الغلط؟)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من السخرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنانة سودانية صاعدة وهي تغني في حفل غنائي خاص بأزياء عرضتها لسخرية الجمهور والمتابعين.

حيث ظهرت المطربة وهي ترتدي “بجامة” وهو ما أشعل التعليقات داخل المقطع, حيث كتب معلق ساخر: (النوعية دي ثقتهم في نفسهم عالية جداً.. ياربي يكونوا هم الصاح ونحنا الغلط؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين