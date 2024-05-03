رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي





التقى رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا الجمعة، عضو مجلس السيادة الإنتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش سبل إحلال السلام في السودان في اقرب وقت ممكن بعد الدمار الكبير الذي احدثته الحرب.