قبل قمة الأحد.. كلوب يتحدث عن تطورات مشكلته مع صلاح





اعتبر المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم يورغن كلوب بأن المشكلة بينه وبين مهاجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح “قد سويت نهائيا”.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة “لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا”.

وأضاف “لو لم نكن نعرف بعضنا البعض لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة. لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا. لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام”.

وحدثت خلافات كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة وست هام الأسبوع الماضي، عندما قام كلوب بإشراك صلاح في الدقيقة 79، وانتهت هذه المشادة بتدخل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز، الذي حاول تهدئة “الفرعون المصري”.

عندما سُئل كلوب عن الحادث بعد المباراة في حديث لشبكة “تي أند تي”، رفض التحدث عن الأمر قائلاً “تحدثنا بشأن ذلك في غرفة الملابس، الأمر انتهى”.

لكن تصريح صلاح في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشير إلى انتهاء الأمر، إذ أجاب عن الحادث قائلاً “ستشتعل النيران إذا تكلمت”.

ليفربول يواجه يوم الأحد توتنهام في مباراة تهدف إلى الحصول على إحدى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

فرانس برس