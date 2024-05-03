حركة العدل والمساواة السودانية تنعي محمد عبدالفتاح البرهان

حركة العدل والمساواة السودانية
نعي أليم
قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.
تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الفقيد/ محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة و القائد العام، و الذي وافته المنية اليوم الجمعة ٣ مايو بتركيا.
يتقدم د. جبريل إبراهيم محمد و أعضاء المكتب التنفيذي و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة و القائد العام، في هذا الفقد الأليم، سائلين المولى عزّ و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و مغفرته و أن يستمطر عليه شآبيب الرحمة و أن يغسله بالماء والثلج والبرد و أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمه و عائلته الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
إنَّا لله و إنّا إليه راجعون.
د. جبريل إبراهيم محمد
رئيس حركة العدل و المساواة السودانية.
وزير المالية و التخطيط الاقتصادي.
٣ مايو ٢٠٢٤
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