حركة العدل والمساواة السودانية تنعي محمد عبدالفتاح البرهان





حركة العدل والمساواة السودانية

نعي أليم

قال تعالى: ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا لله و إنّا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم.

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الفقيد/ محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة و القائد العام، و الذي وافته المنية اليوم الجمعة ٣ مايو بتركيا.

يتقدم د. جبريل إبراهيم محمد و أعضاء المكتب التنفيذي و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة و القائد العام، في هذا الفقد الأليم، سائلين المولى عزّ و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و مغفرته و أن يستمطر عليه شآبيب الرحمة و أن يغسله بالماء والثلج والبرد و أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمه و عائلته الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

إنَّا لله و إنّا إليه راجعون.

د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية.

وزير المالية و التخطيط الاقتصادي.

٣ مايو ٢٠٢٤