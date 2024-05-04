“قرار منع إماراتي” يدفع الولايات المتحدة لنقل طائراتها الحربية إلى قطر





كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزارة الدفاع الأميركية قامت بنقل أصولها الجوية إلى قطر، وذلك بهدف تفادي القيود التي فرضت على شن الغارات الجوية من قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في الإمارات.

في فبراير، أبلغت الإمارات الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بعد الآن للطائرات الحربية والطائرات المسيرة الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بتنفيذ ضربات في اليمن والعراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة دفعت القادة الأميركيين إلى إرسال المزيد من الطائرات إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث لم تفرض الإمارة الخليجية الصغيرة قيوداً مماثلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبعض دول الخليج التي سمحت للقوات الأميركية بالتمركز على أراضيها، ولكنها تشعر بالقلق من الانجراف إلى صراع إقليمي مع استمرار الحرب في غزة.

تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط واستخدمتها في الأشهر الأخيرة لشن ضربات جوية في العراق وسوريا واليمن.

وأعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن اعتراضها على طائرات مسيرة وصواريخ فوق البحر الأحمر وفي المجال الجوي فوق الأردن ودول أخرى، وفقًا للصحيفة.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يؤكد مسؤولون للصحيفة أن الإمارات أصبحت متوترة بشكل متزايد من احتمال استهدافها من قبل وكلاء إيران في المنطقة إذا نظر إليها على أنها تساعد في العمليات العسكرية الأميركية بشكل علني.

وتعليقا على قرار منع الطائرات الأميركية المتمركزة في أراضيها من شن غارات جوية، قال مسؤول إماراتي لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنه جرى بالفعل “فرض قيود على المهام الضاربة ضد أهداف في العراق واليمن.. هذه القيود تأتي في إطار الدفاع عن النفس”.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن قرار المنع جاء نتيجة لأن “الولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ إجراءات للدفاع عن الإمارات بعد تعرضها لهجوم من قبل الميليشيات في العراق واليمن في أوائل عام 2022”.

وبحسب شخص مطلع على المناقشات فقد نسقت الولايات المتحدة مع القطريين في الأيام الأخيرة من أجل استقدام طائرات مقاتلة إضافية وطائرات استطلاع وطائرات مسيرة مسلحة إلى قاعدة “العديد” الجوية.

وقال مسؤولون أميركيون إنه بالإضافة إلى نقل العمليات إلى قطر، تدرس الولايات المتحدة تنفيذ ضربات انطلاقا من جيبوتي.

وتعد قاعدة “العديد” الجوية في قطر الأكبر في المنطقة وتؤوي نحو عشرة آلاف جندي أميركي بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.

وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولدى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة آلاف الجنود المتواجدين في منشآت عسكرية في الإمارات والكويت وعمان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

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