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والى الخرطوم ينعى نجل رئيس مجلس السيادة “محمد عبدالفتاح البرهان”
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) صدق الله العلي العظيم.
ينعي السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته نجل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سائلين الله أن يربط على قلب والده الصبر وللفقيد الرحمة والمغفرة.
اللهم ادخله الجنه بلا حساب ولا سابق عذاب واجعل الجنه مستقره ومقامه وابدله دار خيرا من داره وبدل شبابه الغض بجنات عرضها السموات والارض اللهم صبر والديه وأهله ومعارفه واصدقاءه.
سونا
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