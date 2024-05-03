مواطنو النيل الابيض يرفضوا التدخل الأجنبي فى شئون البلاد





سكان ولاية النيل الأبيض رفضوا بشدة التدخلات الخارجية في الشأن السوداني وأكدوا دعمهم للقوات المسلحة في معركتها ضد المليشيات المتمردة والمرتزقة.

جاء هذا خلال وقفة احتجاجية نظمتها المقاومة الشعبية المسلحة في المدينتين، وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين وقادة العمل الشعبي والمصلين.

وأكد الدكتور أبو عبيدة عمر عجبين، المدير التنفيذي لمحلية كوستي، دعم المحلية للقوات المسلحة ومنحها التفويض الكامل لإدارة البلاد، وشكر والي الولاية على جهوده في رعاية برامج الاستنفار والمقاومة الشعبية. أشاد السيد إسماعيل نواي، رئيس اللجنة العليا للمقاومة الشعبية، بوقفة الولاية ضد التدخلات الأجنبية وأكد أن الشعب السوداني وقواته المسلحة متحدون في مواجهة الخونة والمتمردين والمتآمرين.

واكد نواي وقوف جميع مواطني الولاية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، وقال إن المقاومة الشعبية ببحر أبيض تقف من خلف القائد وتفوضه لحكم هذه المرحلة برفقة قيادات القوات المسلحة الشرفاء وفي ذات السياق عبر المهندس آدم بشير الحلو رئيس المقاومة الشعبية بمحلية كوستي عن امتنانه للمشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في هذه الوقفه ، وقال إن اليوم هو لتأييد القوات المسلحة الفتية وأرسل نداء تأييد باسم المقاومة الشعبية من بحر ابيض بالتفويض الكامل والشامل للقوات المسلحة لخوض المسيرة و ادارة امر البلاد في هذه الفترة فيما اكد عدد من المواطنين الذين شاركو في الوقفة و استطلعتهم ( سونا ) دعمهم الكامل للقوات المسلحة لادارة شأن السودان في هذه المرحلة و رددو شعارات وعبارات بتفويض ودعم القوات المسلحة لوضع حد لإنتهاكات المليشيا المتمردة وقوي البغي الأجنبية التي تطمع في الاستيلاء علي ممتلكات الشعب السودان.

سونا